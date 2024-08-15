Alanya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Alanya'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Alanya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.İ. ve 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu: Podyumların Ardından Yeşil Sahaların da Tozunu Attıracak Güzellik Kraliçesi Futbolcu Oldu
İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor İBB Öğrenci Yurdu Başvuruları Yarın Başlıyor
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
Çankırı'da 3 Ev Küle Döndü Çankırı'da 3 Ev Küle Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!