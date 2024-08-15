Alanya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Alanya'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.İ. ve 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y. yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA