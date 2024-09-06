D-100 Karayolu'nda Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ta D-100 kara yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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D-100 Karayolu'nda Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ta dün saat 23.30 sıralarında D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçaağıl köyü yakınlarında M.Ö. yönetimindeki otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracındaki E.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Sivas Trafik kazası
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