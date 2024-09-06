Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüden Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden düştü. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Köprüden Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine bağlı Kızılseki köyünde saat 14.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabri Atasayar (73) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düştü. Kazada sürücü Sabri Atasayar ve araçta yolcu olarak bulunan Müşerref Atasayar (71) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Müşerref Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı ,Sabri Atasayar ise ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Burdur Trafik kazası
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