YKS Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları Başladı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2024 yılı katılımcılarından, yerleştirme tercihleri almaya başladı. Tercihler ÖSYM'nin sitesinden yapılıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.
Bugün başlayan tercih işlemleri, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Kaynak: AA