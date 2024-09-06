Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor. Narin'in kaybıyla ilgili gözaltına alınan amcası Salim Güran tutuklandı. Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandığı iddia edildi. Tespit edilen DNA örneklerinin ise Narin'in kıyafetlerinden alınan örneklerle eşleştiği öne sürüldü. Ekipler, ihbar üzerine ise Tavşanlı Deresi'ne yoğunlaştı.

Son Güncelleme:
Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 1

MEZARLIK ARANDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Mahalle mezarlığında, soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama çalışması yapıldı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 2

AMCASI TUTUKLANDI

Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 3

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

YENİ DNA BULUNDU

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşananları aktarırken yeni bilgilere yer verdi. Demir, "Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı. Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" dedi.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 4

Öte yandan Demir, sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Demir son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kayıp Narin Güran soruşturmasında önemli gelişme. Tutuklu amca Salim Güran'ın aracında yapılan ikinci kriminal arama ve sökülerek jandarma kriminal laboratuvarına götürülen aracın ön koltuğunda yapılan kriminal çalışmada Narin'e ait yeni DNA kalıntılarına rastlandı. Bulunan DNA örnekleri Narin'in kıyafetlerinden alınan örnekler ile eşleşti. Bulunan DNA örneklerinin Narin'in anne ve babasının DNA örnekleriyle de eşleştiği öğrenildi."

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 5

ÇALIŞMALAR DEREDE YOĞUNLAŞTI

Çalışmaların 17’nci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 6

Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 7

İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 8

Narin'i Arama Çalışmalarında Yeni Gelişme: Ekipler Yeniden Kaybolduğu Yerdeki Derede - Resim : 9

Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Yakayı Böyle Ele Vermiş: Jandarma Duyar Duymaz Amcayı Gözaltına AlmışNarin Güran'ın Amcası Salim Güran Yakayı Böyle Ele Vermiş: Jandarma Duyar Duymaz Amcayı Gözaltına AlmışYaşam

Türkiye 16 Gündür Narin'i Arıyor! Özel Ekip 12 Dakikalık Sırrın PeşindeTürkiye 16 Gündür Narin'i Arıyor! Özel Ekip 12 Dakikalık Sırrın PeşindeGüncel

Son Güncelleme:
Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı: Oğuz Murat Aci Cinayetinde Raporlu Aklamaya Tepki! Oğuz Murat Aci Cinayetinde Raporlu Aklamaya Tepki!
YKS Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları Başladı YKS Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları Başladı
İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu Talebi İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu Talebi
Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak
Muğla’daki Tur Kazasından Denizli’ye 4. Acı Haber Muğla’daki Tur Kazasından Denizli’ye 4. Acı Haber
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak