Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Yakayı Böyle Ele Vermiş: Jandarma Duyar Duymaz Amcayı Gözaltına Almış

Jandarma yetkilileri, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle incelendiğini ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti. Kamera kayıtlarının yanı sıra, köylülerin verdiği ifadeler ve telefon kayıtları da incelenmeye devam ediliyor. Soruşturma sürecinde önemli bir delil olarak gösterilen kamera kayıtları, Salim Güran’ın köyden hızla çıkışını ve sonrasındaki hareketlerini net şekilde ortaya koyuyor.

Salim Güran, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklanmış olsa da Narin Güran’ın nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Küçük kızın ailesi, umutlarını kaybetmemek için güvenlik güçlerinden gelecek iyi haberleri beklerken, soruşturmanın bu noktada daha karmaşık bir hal aldığı görülüyor.