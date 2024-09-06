Narin Güran'ın Amcası Salim Güran Yakayı Böyle Ele Vermiş: Jandarma Duyar Duymaz Amcayı Gözaltına Almış
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 15 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ederken, olayla bağlantılı olarak küçük kızın amcası olan köy muhtarı Salim Güran, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ailenin yakın çevresi ve köy sakinlerinden ifadeler alındı. Ancak köy muhtarı ve küçük kızın amcası Salim Güran’ın davranışları, olayın şüpheli boyutlarını daha da derinleştirdi. Narin’in kaybolduğu günkü hareketleri dikkat çeken amca Güran, soruşturmanın ilerleyen safhalarında şüpheli konumuna alındı.
Olay günü benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca'nın ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çatalca, jandarmaya verdiği ifadede, amca Güran’ın aracıyla köyden hızla çıktığını, Narin’in ise ya baygın ya da boğulmuş halde aracın ön koltuğunda yattığını belirtti. Çatalca, “Narin, ön koltukta koyu kahverengi bir battaniyeye sarılı vaziyetteydi” şeklinde konuştu. Çatalca'nın bu ifadeleri, Salim Güran'ın gözaltına alınmasına yol açtı.
Murat Çınar Çatalca, jandarmaya yaptığı açıklamada, olay günü muhtar Güran'ın benzin istasyonuna giriş yaptığını, ancak yakıt almadan sadece ıslak mendil satın aldığını ifade etti. “Görüntüleri bizzat jandarma komutanına teslim ettim” diyen Çatalca, kamera kayıtlarının Salim Güran’ın köyden çıkışından sonra izlediği güzergâhı net bir şekilde gösterdiğini belirtti. İfade ve delillerin ışığında gözaltına alınan Salim Güran’ın, Narin’in kaybolmasıyla ilgili bağlantısı olduğu yönündeki şüpheler arttı.
Murat Çınar Çatalca, ayrıca, olay günü Salim Güran’ın telefonunun kapalı olduğunu ve iki saat sonra karanlık bastıktan sonra köye döndüğünü belirtti. Muhtarın, köye geri döndüğünde Narin’in kayboluşu hakkında bilgi sahibi değilmiş gibi davrandığını ve sahte bir üzüntü sergileyerek çevresindekilere “Narin’e ne olmuş?” diye sorduğunu anlattı. Bu şüpheli davranışlar, olayın sadece bir kaybolma vakası olmadığını düşündürdü.
Köyde büyük bir üzüntü ve şok dalgası yaratan olay sonrası, köylüler amca Salim Güran’a karşı tepki göstermeye başladı. Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın derinleşmesi, köydeki gerilimi daha da artırdı. Birçok köylü, Salim Güran’ın tutuklanmasının ardından küçük kızın akıbeti konusunda daha fazla bilgi almak istediklerini belirtirken, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sürüyor.
Jandarma yetkilileri, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle incelendiğini ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti. Kamera kayıtlarının yanı sıra, köylülerin verdiği ifadeler ve telefon kayıtları da incelenmeye devam ediliyor. Soruşturma sürecinde önemli bir delil olarak gösterilen kamera kayıtları, Salim Güran’ın köyden hızla çıkışını ve sonrasındaki hareketlerini net şekilde ortaya koyuyor.
Salim Güran, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklanmış olsa da Narin Güran’ın nerede olduğu hâlâ bilinmiyor. Küçük kızın ailesi, umutlarını kaybetmemek için güvenlik güçlerinden gelecek iyi haberleri beklerken, soruşturmanın bu noktada daha karmaşık bir hal aldığı görülüyor.
Jandarma, olayın her yönünü aydınlatmaya çalışırken, bölge halkı da küçük kızın bulunması için dua ediyor. Salim Güran’ın tutuklanması ve kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın çözüme kavuşacağına dair umutlar yeşerdi, ancak Narin’in bulunması sürecinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.