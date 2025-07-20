Cumhurbaşkanı'ndan KKTC'de Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı'ndan KKTC'de Önemli Açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda “Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk. Yol medeniyettir düsturuyla KKTC'nin altyapısını güçlendirmek için katkımızı sürdürüyoruz. KKTC'nin her zaman yanındayız.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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