Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavru Aslanlarına İsim Aranıyor

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Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların 1,5 aylık üç yavrusu özenle bakılıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri ise sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini anlattı.

'ARA SIRA KIRMIZI ET VERİYORUZ'

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını vurgulayan Özsöyler, şunları söyledi:

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA