Otomotiv Vurgunu! Onlarca Kişiyi Milyonlarca Lira Dolandıran Aile Üyeleri Yakalandı

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen büyük dolandırıcılık operasyonunda, otomotiv şirketleri üzerinden onlarca kişiyi mağdur eden bir suç örgütü çökertildi. 150 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgüte ait 17 adrese baskın düzenlendi.

HACİZLİ ARAÇLARLA VURGUN

Kocaali merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin otomotiv şirketleri kurarak, servis araçlarını plaza önünde sergileyip piyasa değerinin altında satış ilanları verdikleri belirlendi. Bu araçların çoğunun üzerlerinde haciz bulunduğu ancak noter devri yapılmadan yalnızca proforma fatura ve sözleşmeyle satış gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu yöntemle güven kazanan örgüt üyeleri, 115 kişiyi toplam 150 milyon TL dolandırdı.

AİLE BOYU DOLANDIRICILIK

Yapılan incelemelerde, suç örgütünün 2021-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar TL’yi aşan olağandışı para hareketliliği olduğu saptandı. Örgüt üyelerinin kurduğu şirketler deşifre olduktan sonra aynı aileden başka bireyler üzerine yeni şirketler açılarak faaliyetlerine devam edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında bir ay boyunca süren saha takibi sonrasında, 150 personelin katılımıyla Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 21 ticari araç, 13 çekme karavan, çok sayıda dijital materyal ve satış evraklarına el konuldu. Plaza olarak kullanılan otomotiv tesisleri ise mühürlenerek kapatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Kocaali ve İstanbul’da bulunan 4 şirkete, bu şirketler üzerinden edinilmiş 101 araç, 13 çekme karavan, 2 plaza, 4 villa, 16 daire, 2 dükkân ve 9 arsanın da yer aldığı toplam 1.2 milyar TL’lik taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 3 milyar TL’nin üzerindeki banka hesapları donduruldu.

ÖRGÜT LİDERİ ARANIYOR

Kocaali Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari örgüt yöneticisi Y.T.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyonun ardından "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında da ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA