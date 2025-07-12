Manisa Futbol Kulübünden Duygulandıran Adım: Ferdi Zeyrek İçin 'Yas' Forması

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Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek milyonları yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Manisa Futbol Kulübü’nden büyük bir vefa örneği geldi.

Manisa Futbol Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, yeni sezon formalarını tanıttı. Tanıtılan formaların arasında ‘Yas’ forması da vardı. Kulübün açıklamasında, “Yeni sezonda giyeceğimiz Yas formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ferdi Zeyrek’in her zaman kalplerinde olacağını belirten Manisa Futbol Kulübünün açıklamasında, “Hem Manisamız'ın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi Başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız” denildi.

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evinde elektrik akımına kapılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Zeyrek, 9 Haziran’da yaşam mücadelesini kaybederken, yalnızca CHP’lileri değil tüm yurdu yasa boğmuştu.



FERDİ ZEYREK KİMDİR?

1977 yılında Manisa’da dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, aslen de Manisalıdır. Babası, Manisa'da "Tıraşçı Ahmet" lakabıyla tanınan esnaflardan biridir. Annesi ise ev hanımıdır. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü şehirde başlayan Zeyrek, lise eğitimini de burada tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Zeyrek, askerlik görevini tamamladıktan sonra Manisa’da kendi mimarlık ve iç tasarım ofisini kurarak iş hayatına atıldı. 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlenen Ferdi Zeyrek’in üç kız çocuğu bulunuyor.

Siyasi arenada uzun yıllardır aktif olan Ferdi Zeyrek, Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca yöneticilik ve başkanlık yaptı. Ayrıca Manisa Akademik Odalar Birliği ile Manisaspor Yönetim Kurulu'nda da görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan Zeyrek, aynı zamanda CHP Manisa İl Başkanlığı, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ferdi Zeyrek, şehirde önemli projelere imza atma hedefiyle göreve başlamıştı.