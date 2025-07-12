Ankara'da Zeytinlikler İçin Direnen Köylülerden Açık Mektup

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Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören kanun teklifine karşı Ankara’da Cemal Süreyya Parkı’nda nöbet tutan köylüler, “kamuoyuna açık mektup” başlığıyla bir açıklamada bulundu. "Bizler bu ülkenin köylüleriyiz. Çiftçilik, hayvancılık yaparız" denilen mektupta, 3 Temmuz tarihinden bu yana Ankara'da Cemal Süreyya Parkı’nda yapılan eyleme vurgu yapıldı.

'BİZİ GÖÇE ZORLAYACAKLAR'

Harmanları ve hayvanlarını geride bıraktıkları belirtilen mektupta, 13 Haziran'da Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin, şu ifadelere yer verildi: "Bizim için özetle bu tasarı biz köylülerin yaşadığı toprakları madencilik faaliyetlerine açıyor. Orman, mera ve zeytinliklerimizin korunmasını sağlayan diğer yasaları delip geçiyor. İşin özü, bu yasa geçerse, maden şirketleri istediği için topraklarımıza el konulacak. Zeytinlerimiz, köylerimiz zorla taşınacak. Bizleri göç etmeye zorlayacaklar."

'BU TASARI GEÇERSE BAŞIMIZ GELECEKLERİ BİLİYORUZ'

Kanun teklifiyle ormanların, zeytinliklerin, meraların ve su kaynaklarının yok edileceği kaydedilen mektupta, "13 Haziran’dan beri yüzlerce köylü dört defa Ankara’ya geldik, taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık, görüşmeler yaptık, derdimizi anlattık, yasayı istemediğimizi, razı olmadığımızı ifade ettik. Çaresiz kaldık. Nöbete başladık. Çünkü bu tasarı geçerse başımıza gelecekleri biliyoruz" denildi.

Yasa teklifi geri çekilene kadar nöbete devam edileceği vurgulanan mektupta, siyasi partilere ve kamuoyuna çağrıda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Parti ayrımı olmaksızın tüm vekillerimizden sesimizi duymasını, bizleri görmesini istiyoruz. Tüm vekillerimizle görüşmeye, sözümüzü ifade etmeye hazırız. Tasarıyı Meclis’e sunan vekillerimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden yasa tasarısını geri çekmelerini istiyoruz. Tüm siyasi parti temsilcilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini nöbet alanımızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Bizleri dinlemenizi istiyoruz.

'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tüm herkesten sosyal medyada paylaşımlar yaparak, eşinize dostunuza komşunuza anlatarak bu haklı sesi yaygınlaştırmanızı istiyoruz. Tüm yurttaşlardan, üyesi oldukları partilerin yöneticilerine taleplerimizi sahiplendiklerini ve bu yönde bir tutum alınmasını beklediklerini ifade etmelerini istiyoruz.

Madenlerden etkilenen bölgelerin yöre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yerel örgütleri taleplerimizi sahiplenmeye ve sesimizi duyurmaya çağırıyoruz.

Ankara’da bulunmayıp bizlere destek olmak isteyen tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenciler, emekliler; kısacası tüm yurttaşlardan bulundukları yerlerde sesimizi duyurmak için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. 'MadenYasasınıGeriÇek' içeriğiyle yapacağınız her türlü çalışma bize destek olacaktır.

Tüm taleplerimize rağmen vekillerimiz bizi görmez de bu yasa tasarısını Meclis Genel Kuruluna getirirse, o gün memleketimizin tüm köylüleri başta olmak üzere; havasını, suyunu, toprağını seven tüm yurttaşları tekrardan meclis önünde yapacağımız buluşmaya kitlesel olarak katılmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA