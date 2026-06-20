Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için Taziye Mesajı

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Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'nın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2026

Kaynak: Haber Merkezi