Kütahya'daki İskele Faciasında Ölü Sayısı 3’e Çıktı

Kütahya’da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi ağır yaralanan işçilerden biri daha hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitiren işçi sayısı 3’e yükseldi.

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Kütahya'daki İskele Faciasında Ölü Sayısı 3’e Çıktı
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Olay, dün Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’ndaki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin, üzerine makara düşmesi sonucu çöktüğü, yaklaşık 6 metre yükseklikte çalışan işçilerin zemine savrulduğu belirtildi.

Kazada Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu olay günü yaşamını yitirirken, Abdullah Kaya’nın da bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e çıktı. Mustafa Olgun’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kütahya’da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Ölü, 2 YaralıKütahya’da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 Ölü, 2 YaralıGüncel

Kaynak: AA

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Kütahya iş kazası
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