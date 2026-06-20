Bakan Uraloğlu'ndan Hakkari'de 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Dağlarda Artık Barış ve Huzur Hakim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari’de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bizler, farklılıklarımızla zengin, birliğimizle güçlü bir Türkiye'yiz. Hepimiz bu vatanın asli sahibiyiz. Dinimiz, dilimiz, mezhebimiz, ırkımız hepimize Rabbimizin lütfudur. Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, gönlünün kırılmasına asla rıza göstermeyiz.

* Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın hayallerine ve milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Gabar Dağı'nda artık petrol çıkarıyoruz. Hakkari'nin dağlarında artık terör değil barış ve huzur hakim. Buzul gölleri, 3 bin metrenin üzerindeki endemik bitki örtüsüyle Hakkari, artık yerli ve yabancı doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve dağcıların akınına uğruyor. Hakkari, Cilo Festivali gibi etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline dönüşmüş durumda.

'UMUTLARI YENİDEN YEŞERTİYORUZ'

* Dağları tünellerle, vadileri köprülerle aşarak terörün yıktığı umutları yeniden yeşertiyoruz. Zaten herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganımız var. "Yaparsa AK Parti yapar." Bu, zaten milletimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul görmüş gerçek bir değerimizdir. Sokakta kime gidersek gidelim, esasında düşüncesi, siyasi eğilimi ne olursa olsun sorduğumuzda yine aynı cevabı alıyoruz. "Yaparsa AK Parti yapar." Milletimiz de çok şükür, bunu her seferinde destekledi, tescilledi.

* İdeolojiye değil insana, kavgaya değil hizmete, ranta değil projeye, lafa değil icraata değer veririz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye, milletimizin refahını yükseltmeye ve ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri arasına taşımaya devam edeceğiz.

'YATIRIMLARIN ARTTIĞI HAKKARİ TÜRKİYE'YE GÜÇ KATACAK'

* Hakkari'de, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güzel örneklerinden birini yaşatıyoruz. Terörün bittiği, turizmin yükseldiği, yatırımların arttığı bir Hakkari, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Şehrimizin turizmdeki yükselişi, güçlü bir ulaşım altyapısıyla da taçlanmıştır, taçlanmaya da devam edecektir. Böylece hem ticaretin hem turizmin hem de günlük hayatın akışını hızlandırdık. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'mızı bitirmiştik. Şimdi de onun da yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bitirdiğimizde orayı yeniden hizmete açacağız. 2025 yılında bu havalimanını 172 binin üzerinde yolcu kullandı.

Kaynak: AA