İçki Satışında Yeni Dönem: Bu Kuralları İhlal Edene Ceza Yağacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni içki yasakları yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları ile ürünlerinin marka, amblem, logoları ile ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacaklar.

MARKA VE LOGO DÖNEMİ BİTTİ

Bununla birlikte alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleri ile arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulunduramayacaklar.

Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak; distile alkollü içki markası, fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

TABELALAR DEĞİŞECEK

Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak adlandırılan satış noktalarının tabelaları sarı ya da mavi renkli oluyordu. Bu tabelaların değişmesi gerekecek. Satış noktası içinde bulunan alkollü içkilerin bulunduğu buzdolaplarının üzerindeki markayı çağrıştıran ışıklı tabelaların da değişmesi gerekecek.

1 MİLYONA VARAN CEZA

Tütün, makaron, alkol ve alkollü içki sektöründe mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere önce eksiklikleri gidermeleri için 15 günden az olmamak üzere süre verilecek. İhlalin 5 yıl içinde tekrarlanması halinde 100 TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlalde ise firmanın faaliyet belgeleri iptal edilecek.

Kaynak: AA