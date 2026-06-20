İçki Satışında Yeni Dönem: Bu Kuralları İhlal Edene Ceza Yağacak

Alkollü içki satışında yeni dönem başladı. Marka ve logoların vitrin, tabela, satış ünitesi ve etkinlik alanlarında kullanılmasına son verilirken, tekrarlanan ihlallerde faaliyet belgelerinin iptaline kadar uzanan yaptırımlar öngörülüyor.

Son Güncelleme:
İçki Satışında Yeni Dönem: Bu Kuralları İhlal Edene Ceza Yağacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni içki yasakları yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları ile ürünlerinin marka, amblem, logoları ile ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacaklar.

MARKA VE LOGO DÖNEMİ BİTTİ

Bununla birlikte alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleri ile arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulunduramayacaklar.

Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak; distile alkollü içki markası, fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

TABELALAR DEĞİŞECEK

Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak adlandırılan satış noktalarının tabelaları sarı ya da mavi renkli oluyordu. Bu tabelaların değişmesi gerekecek. Satış noktası içinde bulunan alkollü içkilerin bulunduğu buzdolaplarının üzerindeki markayı çağrıştıran ışıklı tabelaların da değişmesi gerekecek.

1 MİLYONA VARAN CEZA

Tütün, makaron, alkol ve alkollü içki sektöründe mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere önce eksiklikleri gidermeleri için 15 günden az olmamak üzere süre verilecek. İhlalin 5 yıl içinde tekrarlanması halinde 100 TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlalde ise firmanın faaliyet belgeleri iptal edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
içki
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV Programında Konuştu: 'Akışa Yön Veren Bir Gençlik Yetiştireceğiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV Programında Konuştu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanya'yla Karadeniz'de İş birliği Vurgusu Kritik Zirve Sonrası Karadeniz'de İş birliği Vurgusu
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupası'na Veda Ettik: A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi
YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia
Türkülerin Asırlık Çınarı Sustu: Yücel Paşmakçı 91 Yaşında Hayatını Kaybetti Türkülerin Asırlık Çınarı Sustu: Yücel Paşmakçı 91 Yaşında Hayatını Kaybetti
İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ı Kaçıranlardan Tetikçiye Şok Talimat: 'Kafasına Sık 45 Gün Cesedi Bulamazlar' İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ı Kaçıranlardan Tetikçiye Şok Talimat: 'Kafasına Sık'