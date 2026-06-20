Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV Programında Konuştu: 'Akışa Yön Veren Bir Gençlik Yetiştireceğiz'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TÜRGEV’in 30. Kuruluş Yıl Dönümü ve 'Yetişen Değerler Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV; çağa, köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir.

* TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV’imiz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrenciler; New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında; akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor.

'TÜRRGEV'İMİZ ESER BIRAKAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

* Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler, TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çiftçi evladımız, Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu. Diğer taraftan; 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren Eğitime Destek Programı (EDEP), her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri... Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor.

* Şurası da takdire şayandır; 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psiko-sosyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum.

'KURUMLAR HEDEF TAHTASINA KONULUYOR'

* Şurası bir hakikattir ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken, diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor.

'AKIŞA YÖN VEREN GENÇLİK YETİŞTİRECEĞİZ'

* Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık; kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim; doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

'FETÖ TÜRGEV'E ALÇAKÇA SALDIRDI'

* Milli iradeye düşmanlık edenler, hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı.

'BELEDİYELERİ AKRABA ÇİFTLİKLERİNE ÇEVİRDİKLERİNİ GÖRDÜK'

* Bakın çok açık söylüyorum: Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir; vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.

Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum.

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