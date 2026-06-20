Isparta’da Feci Kaza: Tur Minibüsü Şarampole Uçtu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 16 kişi yaralandı.

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Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Isparta’da Feci Kaza: Tur Minibüsü Şarampole Uçtu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Resim : 1

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Isparta
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