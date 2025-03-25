Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saraçhane Eylemlerine Bir Tepki Daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul buyursun. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu hiçbir zaman yaşatmasın. Gençlerimizin nitelikli eğitim alması, ailesine ve dünyaya faydalı işler yapması bizim en büyük muradımızdır. Sahte ile hakikiyi ayık edecek feraseti, haiz zamana yön veren ve her şart altında kendisi olabilmeyi başarabilen bir gençlik hayalimizimdir. Bu gençlik bu sokakları ateşlere veren, yakıp yıkan, affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir.

AYRINTILAR GELİYOR...