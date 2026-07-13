Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Açıklamalar: 'Artık Reddi Miras Yapan Bir Türkiye Yok'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Liderler Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. 31 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen ABD Başkanı Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti. 4 bin 800 üst düze diplomat ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avusturalya dahil birçok devlet başkanı ve bakan düzeyinde davetlerimize katıldılar. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu ülkemize ziyaret gerçekleştirdi.

* Güvenlik tedbirleri noktasında emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemlerimizi aldık. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimlerimiz harekete geçti. Etimesgut Askeri Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanımızı bu ziyaretlerde kullandık. Ankara Havalimanımızın şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

ANKARALILARA TEŞEKKÜR

* Zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenen tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları için teşekkür ederim. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah 29-30 Ekim tarihlerinde aynı başarıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nda da göstereceğiz.

* Tüm dünyaya NATO'yu ulaştırdık. Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlardan birisi oldu. Bu ilginin halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan yeniçerilerimize, Türk Yıldızlarına, Külliyemizden kütüphanemize kadar pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

'MEHTER MARŞI'NDAN RAHATSIZ OLANLARA...'

* Maalesef Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu cümle duymaya tahammül edemeyen bir kesim var. Tüm dünya hakkımızda güzel konuşurken bunlar kabul edemiyorlar. Bunları gördükçe onlar adına sadece üzülüyoruz. Yabancılaşma kötüdür, kişinin kendi ülkesine düşmanlaşması ise çok daha kötüdür. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden olursak olalım hepimiz bu vatanın değeriyiz. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi çatışma yapılmasını doğru bulmuyoruz.

* Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum: Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla dolu binlerce devletler silsilesinin son halkasıdır. NATO Zirvesi işte tam bunları gösteren bir toplantı olmuştur. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç sesleriyle coşturan Mehter takımımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır.

EKONOMİ MESAJI

Üretimin yavaşlamaması için gerekli adımları atıyoruz. Kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5'e indirdik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz.

Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.

Kaynak: AA