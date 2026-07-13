Tekirdağ'da 169 Metrelik Gemi Karaya Oturdu

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Edinilen bilgilere göre, 169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sevk edildi. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı, yaralanma veya deniz kirliliği yaşanmadı.

Kaynak: İHA