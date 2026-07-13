Kabine Toplantısı Sona Erdi, İşte Görüşülen Konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2,5 saat süren toplantı sona erdi.

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Geçtiğimiz hafta 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk kez gerçekleştirilen Kabine Toplantısı Beştepe'de saat 15.30 itibariyle başladı. 2,5 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oldu. Zirvede alınan kararlar değerlendirildi. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açıldı.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35 SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirildi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer aldı.

ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN GERİLİM MASADA

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alındı. Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşüldü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirildi

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündem maddeleri arasında oldu.

NATO Zirvesi Sonrası Gözler Külliye’de! Kabine Kritik Başlıklarla ToplanıyorNATO Zirvesi Sonrası Gözler Külliye’de! Kabine Kritik Başlıklarla ToplanıyorGüncel

Kaynak: AA-DHA

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine
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