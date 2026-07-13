Gözaltındaki Haluk Levent'ten İlk Açıklama: 'Asıl Bombayı Bekleyin, Hayretler İçinde Kalacaksınız'

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka dekontlarındaki şüpheli transfer açıklamalarında adının geçmesi ve Ahbap Derneği yöneticilerinin yasa dışı bahis-kripto işlemleri iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ünlü sanatçı Haluk Levent, sessizliğini bozdu.

'ACİL GELİN, HER ŞEYİ DENETLEYİN'

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Levent, gözaltına alınmadan önceki sürece dair İçişleri Bakanlığı ile temas kurduğunu açıkladı. Levent, operasyondan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a acil kodlu mesajlar attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

'ASIL BOMBAYI BEKLEYİN'

Mali şubenin yürüttüğü soruşturmanın odağındaki ünlü sanatçı, uğradığı karalama kampanyası karşısında haklılığının eninde sonunda tescilleneceğini savundu. Kamuoyuna seslenerek "Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" ifadelerini kaydetti.

'ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK'

Dernek üzerinden toplanan deprem ve insani yardım paralarının şahsi kumar ve kripto hesaplarına aktarıldığı yönündeki savcılık fezlekelerine doğrudan yanıt vermekten kaçınan ünlü şarkıcı, bir noktaya dikkat çekti.

Kendi ticari faaliyetlerinden kaynaklanan borç ve alacak ilişkilerinde Ahbap Derneği’nin tamamen konu dışı olduğunu yineleyen ünlü isim, adalete güvendiğini belirterek "Zaman her şeyi gösterecek" mesajıyla açıklamasını noktaladı.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin."

Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

Sevgili dostlarım,



Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem… — Haluk Levent ( Ahbap Ekibi ) (@haluklevent) July 13, 2026

Kaynak: Haber Merkezi