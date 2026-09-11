Cumhurbaşkanı Erdoğan Memleketi Rize'de Toplu Açılış Töreninde Konuştu: 'Muhalefetin Ne Yaptığıyla İlgilenmiyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'MİLLETİ İÇİN AŞKLA KOŞANDA YORGUNLUK OLUR MU?'

"Ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi olur mu? Tabi ki olmaz. Kalbi bu ülke için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz. Duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir gezip ülkemizin eksiğini gidermek için çalışıyoruz. meydanlarda dolup taşan şu coşkunuz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi inşallah daim eylesin.

Biraz evvel Sahil Camiimizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimizle dua ettik. Şimdi Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek için sizlerle beraberiz.

'TOPLAM DEĞERİ 10 MİLYAR LİRA'

Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rizemiz'e, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut 4 iş yeri ve 1 camiimizin açılışını yapıyoruz. Rizemiz'in yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz.

'KÜLTÜR SOKAĞINI DA AÇIYORUZ'

Bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler binadan ibaret olur. Kültür sokağını da bugün bu bağlamda açıyoruz.

Yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünleri destekleyecek, şehrin ekonomisine katkı yapacağız.

'10 OKULDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK'

10 adet okulumuzun da güçlendirme çalışmalarını tamamladık. Çamlıhemşin’de yapımı biten Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında kapılarını açacak.

Merkezde ise 600 kişilik öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz.

Spora verdiğimiz önemi zaten biliyorsunuz. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar’da yapılıyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza başarılar.

İkizdere futbol sahası başta olmak üzere spor tesislerimizin bakım ve onarımlarını tamamladık.

'3 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN TEMELİ ATILDI'

İnşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren Çiftekavak sanayi sitesinin, 12500 m2 alana sahip yeni otobüs terminalimizin de temellerini atıyoruz.

3 milyar TL’yi aşan bu yatırımların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz Bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak.

İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde de önemli adımlar attık.

36,5 km’lik Hazar-Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını da temin ediyoruz.

'SAĞLIKTA BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK'

Sağlıkta Rize’de başarı hikayesi yazdık. 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 320 bin m2 alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Çayeli Devlet Hastanemizin de yapımı devam ediyor.

Toplam değeri 25 milyar TL üzerinde olan 2 yatırımın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şu anda ihale süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz.

'MUHALEFETİN NE YAPTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ'

Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin taleplerine kulak tıkayabilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz.

Biz milyonların umudunu taşıyoruz. Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Onların aralarındaki kavganın tarafı değiliz.

Bu kardeşinizin gündeminde eser hizmeti siyaseti var. Yeni yatırımlar kazandırmak var.

'BİZİ MAKAMLARA PATRONLUK TASLAMAK İÇİN GETİRMEDİNİZ'

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi