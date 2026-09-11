Trabzonlulara Sosyal Medyadan Hakaret Ettiği Tespit Edilen Ertuğrul Kaya'nın Yurt Dışına Çıkış Yaptığı Belirlendi

Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye dönük provokatif paylaşımlar yapan sözde “sosyal medya fenomeni” Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, paylaşımların yayından çıkarılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edilirken; şüphelinin gözaltına alınması talimatı yazıldı. Tespitlere göre şahsın, 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

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Trabzonlulara Sosyal Medyadan Hakaret Ettiği Tespit Edilen Ertuğrul Kaya'nın Yurt Dışına Çıkış Yaptığı Belirlendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bazı paylaşımlar nedeniyle “sosyal medya fenomeni” olarak tanınan Ertuğrul Kaya hakkında harekete geçti. Kaya’nın Trabzonluları hedef aldığı ve toplumun farklı kesimleri arasında ayrışmaya neden olabilecek nitelikte ifadeler kullandığı değerlendirilen paylaşımları nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Kaya’nın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımların yayından çıkarılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı talimatının da ilgili birimlere iletildiği öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Ertuğrul Kaya’nın 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıktığının belirlendiği öğrenildi. Şüphelinin mevcut durumuna ilişkin işlemlerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal Medya Gözaltı Trabzon
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