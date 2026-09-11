Trabzonlulara Sosyal Medyadan Hakaret Ettiği Tespit Edilen Ertuğrul Kaya'nın Yurt Dışına Çıkış Yaptığı Belirlendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bazı paylaşımlar nedeniyle “sosyal medya fenomeni” olarak tanınan Ertuğrul Kaya hakkında harekete geçti. Kaya’nın Trabzonluları hedef aldığı ve toplumun farklı kesimleri arasında ayrışmaya neden olabilecek nitelikte ifadeler kullandığı değerlendirilen paylaşımları nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Kaya’nın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımların yayından çıkarılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı talimatının da ilgili birimlere iletildiği öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Ertuğrul Kaya’nın 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıktığının belirlendiği öğrenildi. Şüphelinin mevcut durumuna ilişkin işlemlerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi