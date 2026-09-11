İstanbul Bakırköy'de Yangın, Yan Yol Ulaşıma Kapatıldı

Bakırköy'de Atatürk Havalimanı'nın bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Yangın, helikopter desteğiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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Yangın, saat 13.15 sıralarında Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı'nın bahçesindeki otluk alanda çıktı.

ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

HELİKOPTER DE DESTEK VERDİ, YAN YOL ULŞAIMA KAPATILDI

Yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu yan yolunun Yenibosna istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: DHA

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