Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memleketinde Kritik Mesajı: 'Seçimleri Başarıyla Atlatacağımıza İnanıyorum'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize’ye geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan helikopterle Güneysu ilçesine geçti.

KENDİSİNİ BEKLEYEN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Güneysu İlçe Stadyumu’na inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilçe merkezine gelerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamlayan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'SEÇİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili hemşerilerim sizleri Güneysu’da böyle bir güzel yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm Bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.

'MEVSİM ŞARTLARIYLA İNŞALLAH FAZLA YORULMUYORSUNUZDUR'

Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valimden de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti.

BİR DİZİ AÇILIŞA KATILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Güneysu Merkez Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Erdoğan’ın, yaklaşık 10 milyar TL maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA-İHA