Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. 193 üyeli BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nde devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanları, küresel gündemin öne çıkan başlıklarını 22-28 Eylül tarihleri arasında Genel Kurul kürsüsünden değerlendirecek.

Genel Kurul kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

NE KONUŞULDU?

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama geldi:

"Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Genel Sekreter Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Batı Şeria’daki yerleşimci terörü ile Kudüs’teki kutsal mekânlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini, Türkiye olarak diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğimizi, Hürmüz konusunda bölge içinden doğacak bir sürecin fayda sağlayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediğimizi, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker de hazır bulundu."

Kaynak: Haber Merkezi