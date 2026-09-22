Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de Tokat Gibi Sözler: İsrail Heyeti Salonu Terk Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Gazze'deki katliamına ilişkin sözleri zirveye damga vurdu. Erdoğan'ın "Filistin’in sesi biz olacağız. Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacak" sözleri sonrası İsrail heyeti salonu terk etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki insani duruma ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki yıldır Genel Kurul'da yer alamamasına tepki göstererek, Türkiye'nin Filistin'in haklarını savunmayı sürdüreceğini söyledi.

HEYET SALONU APAR TOPAR TERK ETTİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail heyetinin Genel Kurul salonundan ayrıldığı görüldü. İsrail heyetinin salondan ayrılması, Erdoğan'ın Gazze ve Filistin'e ilişkin açıklamalarının sürdüğü sırada gerçekleşti.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır" dedi. Erdoğan, Filistin'in 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak varlık bulacağı günlerin geleceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Etiketler
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