Bakan Çiftçi'den Manisa Açıklaması: 18 Hesap Tespit Edildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’daki saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’da yaşanan elim hadisenin ardından, bu acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın 7/24 esasına göre yürüttüğü yapay zekâ destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında; Saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek ilgili İl Birimi, Asayiş Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza, provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11’i yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere 12 hesap ise ilgili İl Birimi, Güvenlik Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza gönderildi. Böylece konuya ilişkin 17’si yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesap tespit edildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle koordinasyon sağlanarak 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşım tespit edilerek ilgili İl Birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığımız bilgilendirildi. Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Siber Vatan’da da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi