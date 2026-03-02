İran İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkan Erdoğan Almanya ve NATO'yla Çözümü Konuştu

İran’a yönelik saldırının ardından diplomasi trafiği hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Almanya Şansölyesi Merz ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile kritik görüşmeler yaptı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği hava saldırıları ve İran’ın Körfez’deki ABD üsleri ile İsrail’e yönelik misillemeleri, Orta Doğu’da gerilimi yükseltti. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve devam eden çatışmalar ele alındı. Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zemini oluşturmaya teşvik etmenin önemine değindi.

İran İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkan Erdoğan Almanya ve NATO'yla Çözümü Konuştu - Resim : 1

NATO SEKRETERİYLE BARIŞ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, bunun üzerine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede NATO’nun gündemindeki konular ve bölgesel güvenlik meseleleri değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmalı süreci hassas şekilde takip ettiğini ve kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemini vurguladı. Rutte ise NATO olarak, müttefiklerin güvenliğinin temini için kapsamlı bir perspektifle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı ayrıca, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü ve Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA

ÇOK OKUNANLAR
