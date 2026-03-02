Savaş Nedeniyle Kesinti Olur mu? BOTAŞ'tan 'Doğal Gaz' Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin güçlü LNG altyapısı, depolama kapasitesi ve kaynak çeşitliliği sayesinde doğal gaz arz güvenliğinde risk bulunmadığını vurguladı.

Savaş Nedeniyle Kesinti Olur mu? BOTAŞ'tan 'Doğal Gaz' Açıklaması
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Kurum, Türkiye’de doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

BAKAN BAYRAKTAR: RİSK YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, enerji piyasalarında istikrarın korunması amacıyla tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmanın sürdüğünü belirtti. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG kapasitesi sayesinde tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bölgedeki jeopolitik riskler ve olası etkilerini değerlendirdiklerini kaydetti. Görüşmede özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki senaryoların petrol ve LNG piyasaları üzerindeki yansımaları ele alındı.

