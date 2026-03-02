Trump 'Henüz Başlamadık Bile' Dedi: 'Büyük Dalga Yakında Geliyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ve İsrail’in İran’a saldırılarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump "Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

İran halkına yardım etmek istediklerini savunan Trump "Ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

'EN BÜYÜK SÜRPRİZ'

"En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" diyen Trump, "İran'da yeni liderin kim olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.