Trump 'Henüz Başlamadık Bile' Dedi: 'Büyük Dalga Yakında Geliyor'

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamada "Onları perişan ediyoruz. Bence işler çok iyi gidiyor. Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor. İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ve İsrail’in İran’a saldırılarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump "Onlara henüz sert bir darbe indirmedik bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

İran halkına yardım etmek istediklerini savunan Trump "Ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

'EN BÜYÜK SÜRPRİZ'

"En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" diyen Trump, "İran'da yeni liderin kim olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

