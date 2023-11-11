Cumartesi Anneleri/İnsanları 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı'nda!
Cumartesi Anneleri/İnsanları, yıllar sonra Galatasaray Meydanı'na çıkmak isterken ilk kez gözaltına alınmadı. Galatasaray Meydanı'nda açıklama okundu.
(Fotoğraf Emre Orman)
Cumartesi Anneleri/İnsanları, 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı’na çıkarak açıklama yapabildi.
Meydana karanfiller bırakıldı.
Gözaltında kaybettiklerinin akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri, haftalardır polisler tarafından gözaltına alınıyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen gün konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın mağduriyetlerinin giderileceğini açıklamıştı.
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