Akdeniz'de deprem!

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de deprem!

AFAD Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 89.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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