Akdeniz'de deprem!
AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 12.05 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 89.75 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [30.36 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2023-11-11
Saat:12:05:32 TSİ
Enlem:36.26 N
Boylam:31.898 E
Derinlik:89.75 km
Detay:https://t.co/CWuqRq9a6q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem