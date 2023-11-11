Bakan Tunç'tan 'yargıda kriz' açıklaması: Çözüm yeni Anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yargıdaki krize ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Daire, adeta AYM’ye karşı bayrak açtı.

Yargıtay’ın kararı, ‘yargı darbesi’ olarak nitelendirilirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yargıtay’a sahip çıktı.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasa'nın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Kanun koyucunun iradesi dışında uygulanan veya uygulanmayan maddeleri var. Evet, AYM'nin kararları herkesi bağlar. Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu maddesi de var.

Mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok. Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktır. Oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir.

Bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme uapılamaz diyor. AYM milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen Anayasa’nın 83’üncü maddesi nin 14’üncü maddeye atıf yaptığı durumların belli olmadığını savunurken, Yargıtay ise devletin güvenliğine ilişkin suçların, TCK ve Terörle Mücadele Kanunu’nunda ayrıca düzenlendiğini belirlilik ilkesine aykırılığın olmadığını ve bu maddelerin yıllarca böyle uygulandığını savunuyor.

Bazı bireysel başvuru kararları, Yargıtay’ın yıllarca oturmuş içtihatlarına aykırılık, teşkil ettiği ve ülkede içtihat birliğinin bozulmasına da yol açtığını görmek mümkün.

AYM üyeleri 15 üyeden oluşuyor. Şu anda AYM’nin önünde 129 bin 900 bireysel başvuru dosyası var. Bu 129 bin 900 dosyaya 15 üye bakacak. Ve bu dosyaların büyük çoğunluğu da kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin. 15 üyenin 129 bin 900 dosyayı süresi içerisinde incelemesinin imkansızlığı da açık. AYM de bundan yakınıyor zaten"