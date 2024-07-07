Cübbeli Yine LGBTİ+'ları Hedef Aldı: Ölünce Domuza Dönüşecekler

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, LGBTİ+'lara yönelik skandal bir açıklama yaptı. Cübbeli Ahmet, 'Eşcinsel bir kişi öldüğünde domuza döndürülecek' dedi.

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Cübbeli Yine LGBTİ+'ları Hedef Aldı: Ölünce Domuza Dönüşecekler

Kadınları ve LGBTİ+'ları hedef alan söylemleriyle gündem olan Ahmet Mahmut Ünlü'den eşcinsellik hakkında tepki çeken bir açıklama daha geldi.

'Bir eşcinsel, kadın veya erkek, öldüğü zaman kabrinde domuza döndürülecek' diyen Cübbeli Ahmet, 'Mahşere kalkarken insan suretinde kalkmayacak, hınzır şeklinde diriltilecek' ifadelerini kullandı.

'BEŞ DAKİKA SÜRMEYEN ZEVK İÇİN...'

Cübbeli Ahmet, tepki çeken açıklamasına şöyle devam etti:

'Nefis öyle kör ve inatçıdır ki şeytana da benzemez. Nefis; beş paralık zevk için, beş dakika bile sürmeyen keyif için her şeyi göze alır. Nefis böyle yaratılmış.'

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce de LGBTİ+'ları hedef alarak, 'Cehennemde makatlarına körükle ateş üflenecek. Zerre kadar aklı olan bu azabı göze alamaz' ifadelerini kullanmıştı.

İki erkeğin tokalaşmasında da tehlike olduğunu öne süren Ünlü, 'Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar, tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini' şeklinde konuşmuştu.

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