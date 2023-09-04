Cübbeli Ahmet yeniden gündem oldu: 'Putin eşcinselliği yasakladı, bizim hükümette ufuk görünmüyor'

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek altın madalya ile gururlandırdı. Şampiyonluğun ardından Cübbeli Ahmet'in YouTube kanalında yapmış olduğu konuşmalarda yer alan sözleri tekrar gündem oldu.

"SONRA 'MÜSLÜMANIZ' DİYORLAR"

Cübbeli Ahmet konuşmasında “Putin bile eşcinselliği yasakladı. Bizim hükümette hiç böyle bir ufuk görünmüyor. Sonra ‘Müslümanız’ diyorlar” dedi.