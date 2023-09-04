Ersan Şen medya patronu oldu

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen televizyon kanalı kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Medyaradar'ın haberine göre Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan birçok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.

Yeni kurulan kanalın isminin ise Ekol TV olduğu belirtildi. Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol TV’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.