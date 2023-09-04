Kanseri yenen Athena Hakan konserlere başlıyor

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, kanseri yenmesinin ardından ilk kez konsere çıkacak.

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Kanseri yenen Athena Hakan konserlere başlıyor

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi gören ve hastalığını atlatan şarkıcı ara verdiği müziğe kaldığı yerden devam edecek. Konser için kardeşi Gökhan ile şapka seçimi yapan Hakan Özoğuz " Şapka yarışması başladı" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre müziğe yakalandığı kanser nedeniyle ara veren Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz müzik çalışmalarına başladı. Geçen yıl yakalandığı lenfoma kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi gören ve hastalığını atlatan şarkıcı kardeşi Gökhan Özoğuz ile poz verdi. Zorlu bir süreç sonrası tekrardan müzik hayatına dönen Hakan Özoğuz konserlerinde takacağı şapkaları denedi. Paylaştığı fotoğrafa Özoğuz " Şapka yarışması başladı" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

KANSERİ YENMİŞ

45 yaşındaki ünlü müzisyen Özoğuz, "Tedavi bitti, önümüzdeki maçlara bakacağız. Yola devam" diyerek hastalığı atlattığını açıklamıştı.

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