İzmir’de palet fabrikasında yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasındaki büyük yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan palet fabrikasındaki büyük yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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