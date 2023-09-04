Bursa'da 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı, 2,5 ay boyunca işkence ve cinsel istismara maruz bıraktı!

Bursa'da 16 yaşındaki N.G., bir buçuk yıl önce tanıştığı H.H. (22) tarafından kaçırılıp, 2,5 ay boyunca işkence ve cinsel istismara maruz bırakıldı. Ayrıca, H.H.’nin N.G.’yi tehdit ettiği bu anları ise sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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Bursa'da 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı, 2,5 ay boyunca işkence ve cinsel istismara maruz bıraktı!

Bursa'da bulunan evinde annesi S.G. (33) cezaevine girdiği için yalnız yaşayan N.G. (16) bir buçuk yıl önce tanıştığı kişi tarafından kaçırıldı.

İddiaya göre, 10 Haziran'da H.H.(22), N.G’yi kaçırıp yine aynı mahallede bulunan babasının evine getirerek önce işkence yaptı ardından cinsel istismara maruz bıraktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Ağustos’ta cezaevinden çıkan anne S.G ise durumu öğrenince konuyu polise bildirdi. Şikayet sonrası polis ekiplerince 27 Ağustos’ta kurtarılan 16 yaşındaki kız ailesine teslim edilirken şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan H.H.’nın N.G.’yi tehdit ettiği ve bu anları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

H.H. ise polise ve savcılığa verdiği ifadede suçlamaları reddedip, "Kendisiyle 1.5 yıl önce tanıştık. Her şey kendi isteği ile oldu. Ona kötü davranmadım. Dini nikah yapıp ilişkiye girdik. Uyuşturucuyu kendi de kullanıyordu. Vücudundaki darp izlerini kimin yaptığını bilmiyorum" dedi.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"

İşkenceye ve istismara maruz kalan N.G, "Annem cezaevine girdi, beni çeşitli tarihlerde evinde alıkoydu. Bazı günler kaçarak kurtuldum. Her seferinde beni darbetti. Beni banyoya soktu, 1,5 saat hortumla dövdü. Her yerim mosmor, yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalye ile geziyorum. Ondan şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum. O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu. Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

N.G., "Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı. Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü. İstemediğim için bana zorla istismarda bulundu. Silahla beni tehdit etti, 'Zorla yapacaksın' dedi. 'İstemiyorum' dedim. Beni videoya alıp, internete attı. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Bursa'da 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı, 2,5 ay boyunca işkence ve cinsel istismara maruz bıraktı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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