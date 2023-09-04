Kaan Tangöze: 'O zaman bir 'boş yapma Abdülhamid' çekelim mi?'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Vatandaşlar sokaklara döküldü, şampiyonluk doyasıya kutlandı.

"BOŞ YAPMA ABDÜLHAMİT ÇEKELİM Mİ?"

Ünlü müzik grubu Duman’ın solisti Kaan Tangöze de dün şampiyonluk gününde İstanbul'da, Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirdi. Konser sırasında izleyicilere seslenerek “O zaman bir ‘boş yapma Abdülhamit’ çekelim mi?” dedi. Tangöze’nin istediği alkış ve çığlıklarla karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan kendisine "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" yazan Abdulhamid adlı takipçisine "Boş yapma Abdulhamid" diyerek yanıt vermişti.