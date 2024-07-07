Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi! Aşırı Sıcak Hava Dalgası Geliyor

Temmuz ayına girilmesiyle hava sıcaklıklarında da artış meydana geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara karşı uyarı yaptı. Şen, kavurucu sıcaklıkların daha da artacağını açıklayarak tarih verdi.

Yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyarıda bulunan Şen, sıcakların pazartesi gününden itibaren etkili olacağını ve 5-6 gün süreceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi'den itibaren Marmara, Ege Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek.

11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın bol su tüketin acık renk bol giysiler giyin gözlük ve şapkayı unutmayın.

Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin.”