Malatya'da Erkek Dehşeti! Eşini, Kızını ve Torununu Uyurken Katletti

Malatya'nın Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi'nde 02.30 sıralarında 61 yaşındaki İ.B. dehşet saçtı. İ.B., eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurarak öldürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA