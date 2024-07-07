Malatya'da Erkek Dehşeti! Eşini, Kızını ve Torununu Uyurken Katletti

Malatya'da 61 yaşındaki bir şahıs aile katliamı yaptı. Eşini, kızını ve torununu uyurken katleden şahıs, sonrasında intihar girişiminde bulundu.

Malatya'da Erkek Dehşeti! Eşini, Kızını ve Torununu Uyurken Katletti

Malatya'nın Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi'nde 02.30 sıralarında 61 yaşındaki İ.B. dehşet saçtı. İ.B., eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurarak öldürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Çanakkale'de Aile Katliamı! Eşini Ve Çocuğunu Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar EttiÇanakkale'de Aile Katliamı! Eşini Ve Çocuğunu Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar EttiGüncel
Sokak Ortasında Dehşet: Eşini Öldürüp KaçtıSokak Ortasında Dehşet: Eşini Öldürüp KaçtıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Kadın cinayetleri
Uyuşturucu Kaçakçısına Bilgi Sızdırmakla Suçlandı: MOSSAD Ajanı Çıktı Uyuşturucu Kaçakçısına Bilgi Sızdırmakla Suçlandı
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı Karadut Reçeli Yapmanın Yolu. 1 Yıl Boyunca Bozulmaması İçin Böyle Hazırlanmalı
Elazığ Belediyesi'ne Ensar Vakfı'ndan Yönetici Elazığ Belediyesi'ne Ensar'dan Yönetici
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi