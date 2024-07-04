Çanakkale'de Aile Katliamı! Eşini Ve Çocuğunu Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar Etti

Çanakkale'de aile faciası yaşandı. Bir erkek, eşini ve 8 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ailesini katleden şahıs, ardından intihar etti.

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Çanakkale'de Aile Katliamı! Eşini Ve Çocuğunu Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar Etti

Çanakkale'nin Biga ilçesi Esentepe Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında aile katliamı gerçekleşti. Bir binanın 2'nci katında yaşayan İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Ardından İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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