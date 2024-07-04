Polis Şefi Suç Duyurusunda Anlattı: 'Polis Tutanağı Sahte, Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un Evinde Yakaladık'

Sinan Ateş soruşturmasında, Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına alınmasında yer alan polis şefi Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Demirbaş’ı sokakta değil MHP’li Olcay Kılavuz’un evinde yakaladıklarını söyledi.

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş cinayetinde adı geçen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın Bağlıca'da sokakta gözaltına alındığına ilişkin polis tutanağının sahte olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cinayetin soruşturmasında görevli polis şefi Kerem Öner, Tolgahan Demirbaş’ın Kılavuz’un evinde gözaltına alındığını vurgulayarak, gözaltı işleminde bulunan dört polisin ifadelerinin tanık olarak alınmasını ve sahte tutanak hazırlayan polislerin yargılanmasını talep etti.

Sinan Ateş cinayetinin işlendiği dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Kerem Gökay Öner, avukatı aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Demirbaş’ın gözaltına alınmasına ilişkin ‘sahte’ tutanağın, gözaltı ekibinde olmayan polisler tarafından hazırlandığını ileri sürdü.

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