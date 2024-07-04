Yer Isparta: Polis Olduğunu Söyledi, Vatandaşı 458 Bin TL Dolandırdı

Telefonda kendini polis olarak tanıtan şahsın, bir vatandaşı 458 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Ekiplerin yardımı ile vatandaşın parasının kurtarıldığı belirtildi.

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Yer Isparta: Polis Olduğunu Söyledi, Vatandaşı 458 Bin TL Dolandırdı

Isparta'da kendisini polis olarak tanıtan şahsın hesabına 458 bin TL gönderen vatandaşın parası ekipler tarafından kurtarıldı.

IIsparta'da yaşayan Y.E. isimli vatandaş kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 458 bin TL'yi başka banka hesaplarına transfer etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ivedi olarak ilgili banka görevlilerine durumu bildirdi.

Yapılan görüşmeler sonrası müştekinin hesabından transfer edilen 458 bin TL tutara bloke konularak vatandaşın parası kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Polis Isparta dolandırıcılık
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