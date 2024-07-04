Metrobüs Yolunda 90 Gün Sürecek Çalışma

İstanbul'da metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak. 6 Temmuz’da başlanacak çalışmalarda Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yol yenilenecek.

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Metrobüs Yolunda 90 Gün Sürecek Çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunan ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan ‘Beyaz Yol’ uygulamasında üçüncü etaba geçiliyor. 6 Temmuz’da başlanacak çalışmalarda Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki yol yenilenecek. İBB Sosyal Tesisler ve Küçükçekmece arasındaki bölümün de dahil olduğu çalışma kapsamında toplam 17 bin 560 metre uzunluğundaki güzergah ‘Beyaz Yol’ konforuna kavuşacak. Beylikdüzü yönü Yenibosna-Sefaköy durakları arasında başlayacak çalışmaların 90 günde tamamlanması planlanıyor.

İLK ETAP 2022 YILINDA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, metrobüs hattındaki ‘Beyaz Yol’ çalışmasının ilk etabını 2022 yılında tamamladı. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 15,6 kilometrelik güzergah, konforlu yolculuk imkanına kavuştu. 2023’teki çalışmalarda ise Beykent ve İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 13 durak ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki 9 durakta ‘Beyaz Yol’ çalışması tamamlandı. Bu iki etabın tamamlanmasıyla Avrupa yakasında, 30 durağı kapsayan toplam gidiş-geliş 54,1 kilometre uzunluğundaki güzergah ‘Beyaz Yol’ konforuna kavuştu.

ESKİYEN, TRAFİK YÜKÜNE DAYANIKSIZ ASFALT SÖKÜLECEK

Yapımına başlanacak ‘Beyaz Yol’un üçüncü etap çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek. Eskiyen, trafik yüküne dayanıksız olan asfalt sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama ‘Beyaz Yol’ ile metrobüs hattında en az 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı belirtiliyor. Her yıl asfalt olan yolda 2 defa yapılan bakım çalışmasına da gerek duyulmayacağı kaydediliyor. Metrobüs yolundaki ağır yük etkisi, yoğun kullanım, yüksek lastik sıcaklıkları, egzoz ısısı, duraklardaki frenlemenin getirmiş olduğu yıpranma ve hava koşullarının etkisiyle bozulan asfalt yollar metrobüs kullanıcılarının konforsuz yolculuğuna sebep oluyordu. Yeni ‘Beyaz Yol’ ile İstanbullular daha konforlu yolculuk edebilecek.

90 GÜNDE TAMAMLANACAK

6 Temmuz’da başlanacak çalışmalarda Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yol yenilenecek. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak çalışma yapılacak. Belirtilen güzergah ve tarihler arasında D 100 yolu 2 şeride düşürülecek. Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak. Yol yapımına Yenibosna-Sefaköy durakları arasından D 100 Beylikdüzü yönünde başlanacak.

Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbullular aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. Çalışma sebebiyle yolculukta bir aksama yaşanmayacak. İstasyon başına çalışma 2 gün sürecek. Çalışma bilgileri araç içerisinde ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak.

Kaynak: ANKA

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