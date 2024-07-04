Operasyona Giden Polisler Dehşeti Yaşadı! 'Ben Peygamberim' Diyerek Saldırdı

Bursa'da çöp ev operasyonunda hareketli anlar yaşandı. Ekiplere direnen ev sahibi, polis memurunu bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırırken, saldırganın 'Peygamberim ben' dediği öğrenildi.

Operasyona Giden Polisler Dehşeti Yaşadı! 'Ben Peygamberim' Diyerek Saldırdı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nden gelen kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplere direnen ev sahibi Feyzullah Y. (80), bıçak çekerek eve girmelerini engelledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekibine de direnen Feyzullah Y., bir polis memurunu bileğinden bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Tahsin H., ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen diğer polis ekipleri ise Peygamber olduğunu iddia eden Feyzullah Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Feyzullah Y. elinde bıçak ile evinden dışarıya çıkınca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan Feyzullah Y., emniyete götürüldü. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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