Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi katılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Astana’daki temaslarını sürdüren Erdoğan ile Cinping arasındaki görüşme basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.